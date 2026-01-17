Las Elecciones Generales de este 2026 también generan impactos directos en el funcionamiento del Poder Judicial en Junín. Así lo advirtió el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Edwin Corrales, quien explicó que el proceso electoral obliga a derivar jueces superiores para integrar los Jurados Electorales Especiales (JEE), reduciendo temporalmente la capacidad operativa de la Corte.

“El trabajo del Poder Judicial sí se ve afectado, porque tenemos que derivar jueces superiores para que presidan los JEE”, señaló Corrales. Precisó como ejemplo que actualmente el doctor Julio Lagones ejerce la presidencia del JEE para las elecciones nacionales y que, en febrero, otro juez superior deberá asumir similar función para las elecciones municipales y regionales.

Según explicó el presidente, esta situación implica la salida de al menos dos magistrados especializados, lo que obliga a realizar reacomodos internos. “Claro que lo suplimos con jueces provisionales, pero de todas maneras perdemos a los jueces especializados”, afirmó, reconociendo que la medida genera una presión adicional en la carga procesal.

El titular de la Corte planteó una propuesta concreta: que el Jurado Nacional de Elecciones cuente con magistrados propios. “Nuestra propuesta es que el Jurado nacional de Elecciones (JNE) debe tener sus propios jueces electorales, debidamente capacitados, elegidos y organizados por ellos mismos, para que ya no necesiten recurrir al Poder Judicial”, sostuvo.

Corrales añadió que esta alternativa fortalecería el principio de separación de poderes. “Esto permitiría que el propio Jurado Nacional de Elecciones tenga sus autoridades electorales y no se requiera ni al Poder Judicial ni a la Fiscalía”, remarcó, subrayando la necesidad de preservar las funciones constitucionales de cada institución.

Finalmente, el presidente de la Corte advirtió que cualquier intromisión política en las decisiones judiciales “significaría afectar la impartición de justicia y nos llevaría a un Estado de Derecho fallido”.

Presidente del Poder Judicial en Junín advierte que el proceso electoral obliga a derivar magistrados a los JEE y plantea que el JNE cuente con jueces propios.