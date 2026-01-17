David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, calificó como un “despilfarro” el incremento del gasto en planilla del Congreso, que -según advirtió- creció 114% entre 2021 y 2025, alcanzando cerca de S/ 700 millones anuales.

Señaló que e ste aumento carece de sustento técnico y meritocrático, y ocurre en un contexto de múltiples necesidades sociales insatisfechas.

En declaraciones a Canal N, alertó que el sueldo promedio en el sector público ya supera en 13% al del sector privado, sin que ello se refleje en mejores servicios ni mayor productividad.

El economista cuestionó también la falta de acciones del Poder Ejecutivo para contener las leyes de gasto impulsadas por el Congreso, pese a reiterados anuncios de observaciones o demandas ante el Tribunal Constitucional.

Indicó que, en la práctica, el gasto público se ha incrementado en alrededor de S/ 1.000 millones adicionales, a pesar de que el propio TC ha establecido que las normas que generan gasto deben contar con coordinación previa del Ejecutivo para ser válidas.

En ese escenario, Tuesta sostuvo que el próximo gobierno heredará un panorama fiscal complejo, agravado por un crecimiento económico limitado.

Finalmente, planteó que la bicameralidad y una mayor valla electoral podrían contribuir a reducir la fragmentación legislativa y frenar iniciativas de gasto de corte populista.