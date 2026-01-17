El presidente de la república, José Jerí, realizó una jornada de trabajo en la región Huancavelica, en el marco del compromiso del Poder Ejecutivo de recorrer las regiones del país para atender las principales demandas de la población.

En la provincia de Acobamba, el jefe de Estado participó en una ceremonia cívica en la Plaza Sucre, donde encabezó el izamiento del pabellón nacional y la entonación del himno, como parte de las acciones orientadas a reforzar la identidad nacional.

La agenda continuó en el Hospital Provincial de Acobamba, donde Jerí sostuvo reuniones con personal médico y pacientes para conocer las necesidades del establecimiento.

En ese contexto, expresó su disposición a impulsar medidas que permitan acelerar los procesos destinados a cerrar brechas en la atención de salud en la región.

“Hay que dejar encaminadas las cosas. Huancavelica tiene mucho potencial. En diferentes momentos lo hemos conversado: tanto Gobierno y Congreso, en lo que nos queda de tiempo, debemos asegurar las decisiones que sean necesarias para que Huancavelica pueda despegar”, expresó Jerí.