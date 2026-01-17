Herbert Caller estuvo por 21 años en la Marina, pero hoy postula por primera vez a la presidencia de la República con el Partido Patriótico del Perú (PPP).

En entrevista con Correo, se muestra optimista en obtener buenos resultados en las elecciones por los viajes que ha realizado a las regiones del Perú en los últimos años.

Herbert Caller postula por primera vez a la Presidencia de la República. (Foto: Giancarlo Ávila /GEC)

¿Quién es Herbert Caller?

Soy un ciudadano cusqueño que ha tenido la oportunidad de estudiar en diferentes colegios, eso me ha permitido conocer y vivir parte de la realidad nacional, estudié en siete colegios diferentes, tanto privados como públicos. También soy oficial de la Marina, comandante con 21 años de servicio, desde el año 1996 hasta el año 2017, graduado como primer puesto y “Espada de Honor”. Me he formado en distintas áreas del conocimiento, he estudiado la carrera de ingeniería mecánica naval en Universidad Nacional de Ingeniería, soy abogado titulado y agremiado del Colegio de Abogados de Lima, soy políglota, hablo seis idiomas, soy escritor, he escrito hasta el momento ocho libros y sobre todo, he formado y me he preparado para estar en este escenario político, porque el pretender ser el primer mandatario requiere mucha responsabilidad que debe ir de la mano con la preparación.

¿Qué lo llevó a querer ser presidente del Perú?

No es que quiera, es un deber, no un querer. Con mi formación militar - naval y sobre todo, con ese desarrollo e incremento del sentimiento patriótico, la madre para nosotros, porque la patria es una segunda madre para nosotros, donde hemos nacido, donde vamos a morir y nadie permitiría que a su madre la estén golpeando, ultrajando y maltratando sin intervenir, pero esa intervención debe ser en el ámbito adecuado que es el ámbito político, en donde se toman las decisiones que van a afectar a todos los peruanos, incluso a los peruanos que están radicando en el extranjero.

¿A qué actividades se ha dedicado en los últimos años?

Desde hace casi 9 años todo los días a la parte política, pero paralelamente en la parte privada, yo soy emprendedor formal desde el año 2015, soy promotor educativo privado, por un lado en un centro de idiomas y por otro un centro de súper aprendizaje de alto rendimiento, sé lo que es batallar contra el Estado, sé que es lo que significa ser perseguido por la SUNAT, sé lo que es y siente pagar impuestos y ver como lo despilfarran en otras instituciones.

¿Viajó a regiones como Puno y Apurímac para hacer campaña?

Por supuesto, por eso cuando a mí me preguntan ¿la campaña cuándo comienza? Ha comenzado desde el 2017 para nosotros, porque en estos nueve años que vamos a cumplir en julio, he recorrido el país seis años diferentes, recorrer el país significa haber estado fuera de Lima en promedio cada año cinco meses, he tenido más de 400 entrevistas en los diferentes medios de comunicación de las regiones. Y digo seis años porque recordemos que hubo una pandemia.

En el 2021, Pedro Castillo no figuraba en las encuestas y sorprendió pasando en segunda vuelta, ¿cree que este podría ser su caso?

Sí, recordemos que nada puede nacer de la nada, hay principios universales que no los podemos romper y uno de ellos es el de causalidad, causa - efecto. Yo he tenido la experiencia de ver directamente ciertos escenarios electorales, hemos participado también de las Elecciones Municipales en el 2022 y me he dado cuenta directamente que muchas veces se quejan los miembros de ciertas organizaciones políticas, culpando al establishment del resultado electoral, cuándo ese resultado refleja claramente la falta de trabajo político partidario que han realizado (...). Va a haber un resultado real porque haber viajado, recorrido, tenido entrevistas, haber contactado a la gente, haber expresado lo que nosotros queremos y podemos hacer, va a tener un resultado que se va a notar en las urnas, de todas maneras.

Herbert Caller recordó que hay partidos que lograron representación en el Congreso. Sin embargo, no hay mayores cambios. Foto: César Bueno / GEC

¿Podría ser el próximo outsider de las elecciones?

Si hay una gran posibilidad, pero más allá, porque he escuchado algunos medios decir que hay 34 candidatos y no se trata de la cantidad, sino “pequeño, pero fino”, no hay qué ver cuántos son, sino quién están más preparado y quiénes han demostrado en su vida, en su formación académica profesional y laboral, justamente, tener esa empatía social y esa capacidad de servicio y uno de los escenarios en donde se demuestra eso es el escenario castrense, en donde uno debe limitarse a muchas cosas, pero también al mismo tiempo el Estado a través de la gloriosa Marina de Guerra del Perú me ha dado la oportunidad de informarme en países potencia.

Hay candidatos que formaron parte de las Fuerzas Armadas como Wolfgang Grozo, Williams Zapata, Roberto Chiabra entre otros, ¿cree que un exintegrante de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) deba estar al frente del Perú?

Sí, claro, pero la gran diferencia es que el Ejército ya ha tenido representantes y no han demostrado lo que decían necesariamente, salvo raras excepciones que han podido hacer cosas puntuales, porque no debemos ser mezquinos tampoco en la política, debemos resaltarlo bueno y condenarlo malo. Por ejemplo, en el gobierno del señor Ollanta Humala está el Programa Pensión 65 que apoya a los adultos mayores (...). En nuestro caso tenemos una propuesta simple, pero potente para formalizar al Perú rápidamente, que significa que si usted consume 1000, 2000, 3000 soles o más, ese consumo va a quedar registrado, pero para tener un valor de intercambio real no en bienes, sino en servicios, en programas educativos y culturales, pagar multas, arbitrios. Entonces, hay más 540 mil bodegas en todo el Perú, si se va a comprar una bebida, galleta, pan o azúcar, todo eso puede quedar registrado con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Eso haría que el consumir presione de manera natural al emprendedor para que se formalice, porque de no hacerlo, el comprador irá a otro negocio.

¿También se aplicaría en mercados?

En todos lados, pero los mercados deben ser impulsados y apoyados. No puede ser posible que el Estado no impulse la mejora de las condiciones de los mercados. Nosotros estamos muy comprometidos con esos temas sociales y no debemos permitir que los mercados como tal desaparezcan.

Mencionó que hay una cantidad exorbitante de candidatos, ¿deberían cambiarse los requisitos para ser presidente?

El mismo Congreso tiene la culpa de esto, recordemos que en el año 2022 se dieron las Elecciones Municipales y Regionales y había una cláusula que fue desactivada por el Congreso que disponía las causales de pérdida de inscripción de organizaciones políticas y eso qué significaba que si un partido político no presentaba por lo menos 700 listas a nivel nacional entre candidatos, alcaldías distritales, provinciales y gobernaciones regionales, perdían la inscripción. Si hubiese ejecutado esa cláusula, ninguno de los partidos que tienen bancada, hubiese sobrevivido, no es culpa de los partidos, sino de la representación nacional que activa y desactiva las cosas cuando quiere. Terminando estas elecciones van a sobrevivir 7, 8 o 9 partidos, los demás van a perder la inscripción.

Caller considera que la Policía debe apoyar y las Fuerzas Armadas liderar. (Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú)

¿De pasar a segunda vuelta con qué candidato le gustaría competir?

Me gustaría competir con el mejor preparado, no improvisado, no uno que no conozca la gestión pública, ser parte de la Marina significa conocer la gestión pública, porque Marina es una de las tres instituciones que pertenecen al Ministerio de Defensa. Quien pretenda ser el primer mandatario debe conocer y tener experiencia en la gestión pública, no de un libro, sino de haber pasado por ese proceso, pero también debe de conocer y saber producir y eso requiere haber estado en un mundo privado y también tengo esa experiencia.

Pero por lo menos 20 candidatos tienen experiencia en gestión pública, ¿entonces daría un nombre en particular?

Lo que no me gustaría entrar en una segunda vuelta con alguien que no sabe producir, porque eso sería muy peligroso para el Perú, con alguien que cree que reventar las instituciones y utilizar los recursos del Estado es lo mejor, hay que saber producir acá para poder tenerla la base necesaria económica para aplicar e impulsar políticas públicas de alto impacto, dando cumplimiento a lo que está dispuesto en el artículo cuatro de la Constitución, qué es que todos debemos de participar y asegurar y, sobre todo proteger a las personas más vulnerables y quienes son el adulto mayor, la persona con discapacidad, el niño y mujer en estado de vulnerabilidad, entonces, si yo consumiendo los activos del Estado, consumiendo el presupuesto del Estado sin producir, miremos cómo está Venezuela, cómo están esos países que tienen esas ideologías.

Hay varios candidatos que postulan por tercera o cuarta vez a la presidencia, ¿qué opina de esa insistencia?

Hay candidatos que ya no deberían estar en el escenario, hay otros que no han tenido la oportunidad de tener representación nacional con sus partidos, a eso me refiero, pero quienes ya han estado y tienen representación nacional, no solo una vez sino dos o tres veces y tienen autoridades subnacionales ¿Qué cosa han hecho? Con qué cara pueden venir a decir ahora que van a hacer. Pueden decir que no han estado en el Ejecutivo, pero teniendo bancada tienen la capacidad suficiente para presionar al ministro, para presionar al Ejecutivo, para proponer políticas públicas nacionales de alto impacto, presentarlas al presidente de la República, al Gabinete, se pecha, para eso existe el Congreso con sus funciones no solamente legislativa, sino fiscalizadoras y ejecutivas.

¿Cuál es su principal propuesta para combatir la inseguridad ciudadana?

Son acciones concretas, una de ellas tiene que ver con activar y declararle la guerra la criminalidad, activando el artículo 137 de la Constitución, pero de verdad, que habla de estado de sitio y el estado de emergencia. Podrán decirme que eso lo está aplicando el actual gobierno, pero no lo han aplicado bien, es como tener un avión de combate y activarlo como patín.

Herbert Caller cuestionó la gestión del presidente José Jerí en la lucha contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Presidencia / INPE)

¿Qué parte no han aplicado bien?

El verbo rector que dispone que el estado de emergencia de 60 días, aprobado por el Gabinete y que puede ser prorrogable, en donde las Fuerzas Armadas asumen el control interno, el verbo rector es asumir, no es apoyar, no es acompañar, no es mirar de lejos ¿Usted ha visto alguna vez al presidente encargado actual estar en esas caminatas que para mí no sirven para nada, acompañado de un general del Ejército o un general de la Fuerza Aérea o un almirante en la Marina? No, eso qué quiere decir, que en el papel se está activando el estado de emergencia pero en realidad no estás haciendo nada, por eso funciona y eso se da porque no hay liderazgo real, porque ha llegado una persona improvisada al gobierno, porque ha llegado un accesitario a hacer el designado para ser presidente del Congreso y después presidente de la República, los altos mandos no le tienen respeto al presidente, sino estarían haciendo lo que debían hacer, ¿por qué no le tienen respeto? Porque hace lo que hemos visto, entrevistas banales, cree que con caminatas o decir tonterías va a generar un impacto positivo. Seguramente en la percepción social en cierto momento, pero eso ya se está cayendo porque los resultados siguen siendo los mismos y peores.

¿Qué harían exactamente las FF.AA.? ¿Cuáles serían sus capacidades?

Asumir significa tener la responsabilidad, no mirar, no estar de lado, no acompañar o sea es nuestra responsabilidad. Son 120 mil hombres, 7 mil millones de soles asignados en presupuesto en el Sector Defensa, asumir significa si yo no cumplo y hago que se reduzca la criminalidad rápidamente, que no hayan asesinatos, que se van.

Hay que hacer operaciones de rastrillaje, las FF.AA. y la Policía tienen sus servicios de Inteligencia, cada institución, fuera de la DINI y del Ministerio de Defensa. Lo que deben hacer las FF.AA., la Policía subordinada, esa es la verdad, por eso se dice asumir, cuando se asume los demás entran en subordinación y por ejemplo 140 mil hombres de la Policía más 120 mil hombres de la FF.AA. son 260 mil ¿con 260 mil hombres en las calles no podríamos barrer cada persona que pase un momento a ver identifíquese? No tiene nada de malo, por eso es un estado de emergencia, si los asesinatos se dan con arma de fuego cómo no podemos identificarlos, entrar a la zonas donde están las organizaciones criminales, entrar a la casa donde sabemos dónde ocultan a las organizaciones criminales, interceptar ciertas comunicaciones en ciertos momentos por eso son estado de emergencia con resultados y si no lo logra, un general, un almirante, simplemente se da de baja porque no está cumpliendo sus funciones.

¿En su gestión se reduciría el presupuesto de la Policía?

No necesariamente, lo que acá hay que hacer, es reasignar los puestos y designar a las personas adecuadas para que cumplan objetivos específicos. Tienen que haber indicadores de impacto y eso es uno de los principios rectores del Partido Patriótico del Perú. Pasar de indicadores de resultados a indicadores de impacto. No se trata solamente de haber hecho operativos, de haber puesto policías, de hacer caminatas con los comisarios, eso no me sirve nada sino se evita que estén robando celulares todos los días, casas, automóviles y todo lo demás, entonces, el impacto se mide “vamos a ver los indicadores, de abajo hacia arriba”, sino ver si eres una persona que capaz de cumplir objetivos. Además, la Inteligencia Artificial como la tecnología deben entrar a este escenario, con cámaras podemos saber qué hace el delincuente, pero también si el policía y el patrullero están cumpliendo su trabajo, entonces hay cosas que no se están haciendo, que no pasan porque no hay decisión política, porque no ha llegado el hombre o mujer preparado con esa capacidad de mando.

¿Tiene un nombre para un eventual ministro del Interior?

No, todavía no, pero si hay profesionales.

Porque habla de muchos planes, pero ¿a quién pondría al frente de esa cartera?

Definitivamente no sería uno de la Policía, tendría que ser un miembro de la Fuerzas Armadas.

¿El Perú debería salirse de la Corte-IDH o evaluar esa posibilidad?

Nosotros en ese sentido, si bien es cierto, inicialmente en el ideario tenemos ese tema descrito, pero si las cosas se hacen bien en el sistema judicial no tendríamos por qué estar preocupándonos por la intervención de una corte supranacional, definitivamente hay situaciones que se han visto en las que la intervención o las decisiones de la corte no han sido para nada acorde con lo que nosotros quisiéramos, como por ejemplo indemnizar a personas vinculadas a terroristas, eso es impensable, pero el gran problema se da cuando el sistema de justicia tiene un vacío, tiene falencias y no se está trabajando adecuadamente. No es posible que un proceso penal dure pues 3, 4, 5, 6, 7 años o que estén persiguiendo a las personas que han defendido a la patria durante 10, 15 o 20 años, los Códigos Procesales, tanto civil como penal, tienen que reajustarse, los procesos tienen que ser rápidos. Una decisión que llegue después de 10 años ya no es justicia.

Usted propone que los presos trabajen ¿Cómo aplicaría esa política?

El sistema nacional penitenciario tiene su ley y el principio de resocialización está estipulado en el artículo 139 de la Constitución y la resocialización se basa en tres aspectos fundamentales: la reeducación, la rehabilitación y la reinserción del penado en la sociedad, pero rehabilitación se basa en que también en el estudio o en el trabajo y los beneficios penitenciarios para la disminución de la pena se dan cuando se demuestra que el reo está estudiando o trabajando. No vamos a inventar nada, eso está en la ley. El trabajo dignifica al hombre, así vamos a tener a los presos ocupados y van a generar ingresos para ellos, sus familiares y para indemnizar. Recordemos que tener un familiar preso afecta a una familia. El tener a un hijo, un padre, una madre, un tío o un abuelo en la cárcel, genera una afectación emocional y energética en el entorno, así como una preocupación y desgaste económico.