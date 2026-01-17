El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la permanencia de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Mario Vizcarra, de Perú Primero, en la contienda de las Elecciones Generales 2026, tras resolver las apelaciones presentadas en su contra.

La decisión fue adoptada en audiencia pública realizada el 15 de enero y transmitida por los canales oficiales del organismo electoral.

En el caso de Renovación Popular, el Pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones interpuestas por ciudadanos contra resoluciones del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, lo que permitió ratificar la candidatura presidencial de López Aliaga y su fórmula.

En tanto, respecto a Perú Primero, el organismo declaró fundada la apelación presentada por su personero legal, revocando la decisión del JEE y habilitando la continuidad de Mario Vizcarra en el proceso electoral.

Durante la misma sesión, el JNE resolvió otros recursos vinculados a listas congresales, declarando infundada la apelación de Alianza para el Progreso y fundada la de Ahora Nación.

Asimismo, desestimó una apelación relacionada con la vacancia de la alcaldesa de Surquillo. El organismo informó que las resoluciones completas serán publicadas en su portal institucional, en línea con su política de transparencia.