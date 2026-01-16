El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el Reglamento general que define sus competencias en la fiscalización del voto digital, con el objetivo de contar con un marco normativo para supervisar esta modalidad de sufragio.

La Resolución N.° 0839-2025-JNE precisa que la norma no modifica el actual sistema de votación ni dispone la aplicación del voto digital en las elecciones generales de 2026.

El reglamento se sustenta en la Ley N.° 32270, promulgada en marzo de 2025, que incorporó disposiciones sobre el voto digital en la Ley Orgánica de Elecciones. Dicha ley establece que su implementación será progresiva y dependerá del cumplimiento de condiciones técnicas y operativas previamente definidas.

La norma establece que el JNE será el órgano encargado de fiscalizar el voto digital a través de la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), sin afectar las competencias de la ONPE en la organización electoral ni del Reniec en la identificación de los electores.

Asimismo, autoriza al JNE a solicitar apoyo de otras entidades especializadas, con el fin de estar preparado para supervisar esta modalidad cuando se decida su aplicación en futuros procesos electorales.