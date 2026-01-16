La congresista Susel Paredes expresó su rechazo a la reunión sostenida por el presidente José Jerí con un empresario chino en un restaurante de San Borja durante la noche.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que este tipo de encuentros no se ajustan a la investidura presidencial.

“Un presidente de la república que se respeta tiene que hacer las reuniones en Palacio de Gobierno o en la embajada del país con quien quiere hacer las negociaciones”, afirmó la parlamentaria.

Paredes insistió en que el presidente no puede manejar su agenda como un ciudadano común mientras ejerce el cargo.

“Cuando él deje de ser presidente en julio, él puede irse donde quiera, a la medianoche, encapuchado, como quiera. Ahora no puede”, señaló.

Consultada sobre la posibilidad de una vacancia presidencial, la legisladora consideró que la situación del gobierno va más allá de este caso. “Yo creo que él ha demostrado que no está bien el gobierno. Hay más homicidios que antes, más extorsión que antes”.