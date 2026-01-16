La resolución del Caso Cócteles, en la que el juez Wilson Verástegui archivó los delitos de organización criminal y lavado de activos –por disposición del Tribunal Constitucional–, ya está causando sus primeros estragos.

La defensa del expresidente Ollanta Humala pedirá suspender la ejecución de su pena de 15 años. Esto, hasta que se resuelva la apelación de la sentencia que, según señala, debería caerse debido a que este proceso y el de Keiko Fujimori, implicada en el Caso Cócteles, “son idénticos”.

Humala Tasso fue hallado responsable de lavado de activos, el 15 de abril del 2025, por el caso de aportes de dinero a sus campañas de 2006 y 2011.

División

Especialistas consultados por Correo tuvieron opiniones encontradas. Para la penalista Romy Chang, los casos se enmarcan en “contextos distintos”.

Detalló que en el Caso Cócteles se dictó una nulidad “no solo por la aplicación de un tipo penal que no estaba vigente” cuando habrían ocurrido los hechos, “sino porque la imputación central es que Fujimori recibió dinero de empresarios que declararon que lo hicieron, pero que no venía de un origen ilícito”.

“El caso de Humala es distinto porque él ha sido funcionario público; le habrían dado dinero no solo como contribución a la campaña, sino también para beneficiar a Odebrecht con obras públicas”, señaló.

Del lado contrario, el también penalista Jorge Zúñiga consideró viable que la justicia resuelva a favor de Humala Tasso.

“Lo que pasa que el marco fáctico es es el mismo, o sea, son aportes de campaña. Ese es el proceso sobre el cual, en su momento, la Corte Suprema, vía casación, negó la posibilidad de que el acto pueda ser objeto de interpretación judicial y que sea la sentencia la que lo determine. Entonces, se esperaba que la sala (que condenó a Ollanta) pueda tener un razonamiento muy parecido al que hoy ha dictado el TC, pero no fue así”, apuntó.

Añadió que los jueces podrían “revocar la sentencia, decir que los hechos son atípicos y, por ende, se le absolverían de los cargos al utilizar como referencia la sentencia del TC”.