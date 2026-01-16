El secretario de la OEA, Albert Ramdin, exhortó a que las próximas elecciones generales en el Perú se desarrollen “en un clima de paz y con un buen ambiente”, luego de sostener una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el Palacio Legislativo.

El encuentro estuvo orientado a promover el diálogo sobre la gobernabilidad democrática de cara a los comicios previstos para abril.

Durante el pronunciamiento, Ramdin subrayó la necesidad de que líderes políticos, candidatos y partidos actúen con responsabilidad y respeto por la voluntad popular.

En ese marco, indicó que la visita oficial tiene como objetivo “firmar el acuerdo” y contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un contexto de tranquilidad, según lo expresado desde el Congreso.

Por su parte, Fernando Rospigliosi resaltó que la observación internacional cumple un papel clave para asegurar la integridad y credibilidad de los procesos electorales. Señaló que la cooperación con organismos como la OEA fortalece la confianza ciudadana y ayuda a prevenir escenarios de desinformación durante las campañas y las votaciones.