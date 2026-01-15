La Fiscalía de la Nación garantizó la continuidad de 54 investigaciones en curso por las muertes y personas heridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

La medida fue dispuesta mediante una resolución oficial, publicada en el diario El Peruano, y anunciada por el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez.

El Ministerio Público informó que los mismos fiscales que integraban el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) continuarán a cargo de las carpetas fiscales dentro de una nueva fiscalía corporativa especializada.

De esta manera, se aseguró que ninguno de los expedientes será remitido a provincias, a fin de mantener el conocimiento técnico acumulado en cada investigación.

Asimismo, se precisó que la nueva fiscalía estará conformada por ocho despachos fiscales que trabajarán de forma coordinada hasta la conclusión de los casos por presuntas violaciones de derechos humanos.

La decisión, impulsada por el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, Andrés Montoya Mendoza, busca garantizar un abordaje técnico, especializado y homogéneo de investigaciones de alta complejidad.