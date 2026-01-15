El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, se pronunció sobre la situación que involucra a José Jerí y a un empresario chino, y señaló que se debe actuar con prudencia.

En ese sentido, remarcó que “hay que esperar las investigaciones” antes de emitir cualquier juicio.

En otro momento, Neyra advirtió que los gobiernos regionales no cuentan con recursos suficientes para enfrentar determinadas situaciones, por lo que consideró necesario un mayor respaldo financiero desde el Ejecutivo.

Asimismo, exigió que el Ministerio de Economía y Finanzas active el fondo de contingencia y no dependa únicamente de modificaciones presupuestales internas, al considerar que estas medidas no resultan suficientes ante escenarios complejos.

Finalmente, al referirse a la crisis en Petroperú, respaldó la necesidad de una reorganización, pero subrayó que la empresa no debe ser privatizada.