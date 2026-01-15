El presidente de la república, José Jerí, participó en la ceremonia por el 145° aniversario de la Batalla de Miraflores, donde afirmó que la delincuencia se ha convertido en el principal enemigo del Perú.

Al referirse a la forma en que actúa la criminalidad organizada, el jefe de Estado sostuvo: “El enemigo no viene con ejércitos, como tal, no viene con tanques (...), pero sí vienen organizados para generar caos. Y es ahí donde el Estado debe enfrentarlos cara a cara”.

En esa línea, Jerí remarcó que la lucha contra la inseguridad debe ser prioritaria por encima de otros desafíos.

“Porque el enemigo número uno hoy del país es la delincuencia. Tenemos otras cosas que enfrentar, pero el problema es la delincuencia y es el primer enemigo que hay que derrotar”, señaló.

Finalmente, el mandatario convocó a las fuerzas armadas, la Policía, las autoridades locales y a la ciudadanía a asumir un rol activo en la recuperación de la seguridad, y subrayó que este esfuerzo debe ser colectivo para enfrentar con firmeza al crimen organizado.