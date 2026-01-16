El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) escuchó ayer los alegatos de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga, de los partidos Perú Primero y Renovación Popular, respectivamente, cuyas defensas buscan que puedan inscribir sus candidaturas a la Presidencia.

Argumentos

La audiencia comenzó a las 10:00 a.m. El primer caso en evaluarse fue el de Mario Vizcarra, quien fue apartado de los sufragios por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 en aplicación de la Ley 30717, que prohíbe la postulación de sentenciados por corrupción.

Alejandro Salas, abogado de Perú Primero y exministro del golpista Pedro Castillo, afirmó que el Tribunal Constitucional “ha emitido hasta ocho sentencias” en las que ha señalado que el acápite de la norma, que impide las candidaturas “aún cuando (los sentenciados) hubieran sido rehabilitados”, “transgrede el marco constitucional”.

Por ello, exhortó a los magistrados a usar el control difuso y no obedecer la citada ley.

Luis Miguel Caya, autor de una de las dos tachas presentadas contra Vizcarra, replicó que tales sentencias del TC solo aplican a los casos para las que se dictaron, pues se trata de acciones de amparo.

Con relación a López Aliaga, quien renunció a la alcaldía de Lima para postular a Palacio de Gobierno, se evaluó la apelación del ciudadano Adriano Sánchez.

El recurso, que fue rechazado en primera instancia por el JEE de Lima Centro 1, asegura que Renovación Popular incurrió en irregularidades en sus elecciones internas. Añade que el estatuto del partido indica que estas debían ser abiertas a toda la población; sin embargo, se realizaron solo con militantes.

La defensa de Sánchez aseveró que “no buscan impugnar el resultado de las primarias, sino denunciar una vulneración al principio de democracia interna”.