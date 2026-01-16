A lo largo de las elecciones en el Perú, los partidos políticos otorgan el número 1 en la lista de candidatos al Congreso, a la persona que pueda dar mayor visibilidad a la organización gracias a su trayectoria, experiencia, perfil y otros aspectos.

Además, es el candidato que, en la mayoría de ocasiones, tiene garantizada una curul, esto debido a que ocupa la primera posición y un número de fácil recordación para los electores.

¿Quiénes tienen el número 1 para las Elecciones Generales 2026? De acuerdo con información revisada por Correo, al menos 16 de los 37 candidatos al Senado por el Distrito Único que lideran las listas, tienen sentencia, prisión preventiva, son prófugos de la justicia o tienen algún tipo de cuestionamiento (ver infografía).

Cabe precisar que de los 60 senadores que tendrá el próximo Congreso Bicameral, 30 de ellos serán elegidos por votos de todos los electores a nivel nacional.

El Senado por Distrito Único Electoral ha sido nombrado por algunos como “Senado Nacional”, debido a que todos los que peruanos podrán votar para su elección.

Estos son los candidatos al Senado con el número 1 con cuestionamientos. (Infografía: Diario Correo - Parte 1)

TERROR

Uno de los casos más notorios es el de Vladimir Cerrón, quien postula a la presidencia de la República y en paralelo aspira a llegar al Senado.

El prófugo líder de Perú Libre tiene en su contra una orden de prisión preventiva de 24 meses vigente, por una investigación sobre la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos, por un financiamiento ilegal que habría recibido su agrupación.

Otro nombre es el de Raúl Prado Ravines, quien postula al Senado con el número 1 con Un Camino Diferente, partido del prófugo Arturo Fernández.

En 2022, el Poder Judicial (PJ) condenó al excomandante PNP Prado Ravines a 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, por el denominado caso “Escuadrón de la Muerte”. Aunque recién fue capturado en junio del año pasado en Comas.

Dos meses después, el PJ anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, Prado Ravines no recuperó su libertad porque por ese mismo caso, tiene vigente una prisión preventiva de 36 meses.

Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, quiere llegar al Senado. Foto: Andina.

El actual congresista José Luna Gálvez no solo postula a la presidencia, sino también al Senado con el número 1 con su partido Podemos Perú.

La Fiscalía pide para Luna Gálvez una condena de 22 años y ocho meses de prisión por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

La tesis fiscal sostiene que el legislador lideró una red criminal para manipular la inscripción y el funcionamiento de partidos políticos mediante el copamiento de entidades clave como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La estructura habría operado desde el 2014 y se mantuvo hasta el 2018, año en que Podemos logró su inscripción.

Por otro lado, el aspirante al Senado es investigado por aportes irregulares que habría recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para el financiamiento de las campañas electorales de su entonces partido Solidaridad Nacional entre 2011 y 2014.

César Acuña Peralta postula a la presidencia por el partido Alianza para el Progreso (APP), pero en caso de no ganar, busca asegurar un escaño en el próximo Senado.

Por ese motivo, el exgobernador regional de La Libertad, se asignó el número 1.

Durante su gestión en esa región fue cuestionado en reiteradas oportunidades por sus constantes viajes al extranjero.

En octubre del 2024, viajó a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, para vacacionar con su familia.

El líder apepista solicitaba constantemente licencias para salir del país sin inconvenientes.

César Acuña, el constante viajero exgobernador regional de La Libertad, espera llegar al Senado. Foto: Andina)

MÁS

Alfonso López Chau de Ahora Nación quiere ser presidente del Perú, pero al igual que otros candidatos, en caso de no lograrlo, no se quiere quedar con las manos vacías.

Por eso postula al Congreso Bicameral con el número 1 al Senado para el Distrito Único Electoral.

En 1989, cuando ya se conocían las acciones del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el brazo armado de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), López Chau escribió un artículo en el que se refirió al terrorista Víctor Polay como un “luchador político”.

Mientras que Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y hoy candidato al Senado con el número 1 por la Alianza Venceremos, presentó un proyecto de ley en el que solicitó la amnistía para sentenciados, detenidos o comprometidos en procesos judiciales por delitos de terrorismo.

El proyecto buscó beneficiar a los inculpados o acusados con orden de detención, siempre que no haya existido muerte, y a quienes se presenten voluntariamente.

Finalmente, Yehude Simon, postula al Senado con Salvemos al Perú.

En 1992, tras el cierre del Congreso por Alberto Fujimori, el abogado retornó de Europa al Perú para protestar.

En aquella oportunidad fue detenido y acusado de apología al terrorismo en defensa del MRTA, así que fue condenado a 20 años de prisión.

De acuerdo a la declaración que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue indultado por una Comisión Ad Hoc, por “falta de pruebas”.

Estos son los candidatos al Senado con el número 1 con cuestionamientos. (Infografía: Diario Correo - Parte 2)

EN FILA

Los otros candidatos que postulan al Senado por el Distrito Único Electoral con el número 1, pero que no registran cuestionamientos son Fernán Altuve (Avanza País), Boris Paz de la Barra (Fe en el Perú), Ysidoro Bellido Estrada (Frepap), Miguel Torres (Fuerza Popular), Pedro Cateriano (Libertad Popular), Carla García (APRA) y Alberto Moreno (Ciudadanos por el Perú).

A ellos se suman Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), Flavio Figallo Rivadeneyra (Partido del Buen Gobierno), Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza), Julia Príncipe (País para Todos), Luis Durán Rojo (Partido Morado), José Castillo Terrones (Juntos por el Perú) y Rocío Chávez Pimentel (PRIN).

También está el grupo de candidatos a la presidencia que van con el número 1 al Senado: Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Herbert Caller (Partido Demócrata del Perú), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Carlos Espá (Sí Creo) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).