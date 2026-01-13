El congresista José Luna Gálvez, propuso recortar en 50% el presupuesto del Parlamento y redirigir esos recursos a seguridad ciudadana.​ Durante una entrevista en Exitosa, el candidato de Somos Perú planteó reducir 10% del gasto superfluo del aparato estatal para liberar recursos destinados a combatir la criminalidad.

“15 millones de soles tenemos nosotros ubicados para reducir en este presupuesto. Gasto insulso, desayunos, almuerzos, viáticos, bonos, pasajes”, explicó.

El legislador criticó que el presupuesto congresual se duplicó de 850 millones a más de 1,700 millones sin mejoras en el desempeño parlamentario.

“Se ha duplicado, pero en qué ha mejorado, en nada, ha empeorado. Nosotros qué proponemos, recortar a la mitad el presupuesto y dejarlos en 850, para sacar 850 con lo que podríamos nosotros hacer mucho”, mencionó.

La iniciativa propone adquirir 170 mil patrulleros o 100 mil armas para la PNP, con los recursos liberados. Además de reforzar comisarías a nivel nacional.

“Proponemos reducir el 50% del presupuesto del Congreso de la República y pasarlo directamente a seguridad ciudadana. Con eso en el primer año destinamos 50 mil armas para tener 20 mil policías, porque les pagamos el bono a los 24 por 24”, aseguró.​

Megacárcel y comando de inteligencia

El aspirante a la presidencia propuso construir una megacárcel tipo “Ancón III” con capacidad para 50 mil internos, lista en un año, que incluiría módulos de flagrancia y laboratorio criminalístico.

“Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, crear una megacárcel que sea un Ancón III, que tenga 50 mil presos y emitir los módulos de flagrancia, laboratorio criminalístico y crear lo que llamamos el comando de inteligencia Perú, que es la unificación de la inteligencia de la Marina, inteligencia de la FAP, inteligencia del Ejército e inteligencia de la policía”, indicó.​

Luna Gálvez planteó comprar “los francos” de efectivos policiales para sumar 25 mil agentes que se infiltren en grupos criminales, aprovechando que de los 90 mil policías activos, 45 mil trabajan 24 horas diarias.