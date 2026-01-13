Este martes 13 de enero, el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía para ampliar por 36 meses la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón y otros implicados por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021.

El juez Leodan Cristóbal Ayala revisará, en una audiencia virtual fijada para las 9:30 a. m., el pedido formulado el 27 de octubre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho), que investiga a Vladimir Cerrón Rojas y otros por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en perjuicio del Estado.

Asimismo, el magistrado oirá este martes los alegatos de la defensa de Vladimir Cerrón y de sus coinvestigados, así como de la Procuraduría Pública del caso, antes de emitir en los próximos días una decisión sobre el requerimiento fiscal.

El pasado 7 de enero, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución emitida el 4 de diciembre de 2025 por el juez Leodan Cristóbal Ayala, que declaró “infundada” la solicitud de Cerrón para sustituir el mandato de prisión preventiva por 24 meses por una medida de comparecencia con restricciones en el marco de esta investigación.