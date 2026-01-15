César Acuña Peralta, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), dijo que desconocía que 14 de los postulantes de su partido registran sentencias penales y que pedirá explicaciones a los encargados de evaluar las listas apepistas.

“Yo me acabo de enterar ahorita. Tengo que evaluar, que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes, tienen que explicarme; pero después de todo, creo que el mejor juez es la población”, indicó luego de participar de una actividad proselitista desarrollada en su local partidario de Jesús María, en Lima.

Mea culpa

El exgobernador de La Libertad, asimismo, reconoció que era responsabilidad de APP llevar a personas que no tengan cuestionamientos.

“Creo que cuando hicieron la lista no tuvieron en consideración muchos antecedentes, tengo que reconocerlo”, manifestó.

En ese sentido, dijo que “había una comisión especial” encargada de evaluar a los postulantes para “que la población escoja a las mejores opciones”.

“Tenemos que limpiar la imagen del Congreso de la República y para eso tenemos que tener congresistas probos, personas probas que tengan la vocación de mostrar al país que hay que respetar la institucionalidad”, aseguró.

Registro

Un informe de RPP reveló que 252 candidatos que postulan a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino registran sentencias penales firmes en su historial.

Ellos, en total, suman 297 sentencias por incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas, entre otros.

Los partidos con más postulante condenados son: Podemos Perú (19 candidatos), Fuerza Popular (15), Alianza para el Progreso (14), Partido Cívico Obras (12), Perú Libre (12) y Perú Primero (12).

La información fue recogida de las mismas hojas de vida que ingresaron los postulantes en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hay que indicar que en la lista de partidos que llevan a candidatos sentenciados no se encuentra Un Camino Diferente, a pesar de que Arturo Fernández, que aspira llegar a la vicepresidencia, fue condenado por difamación agravada.

En este caso, el exalcalde de Trujillo no consignó esa información en su hoja de vida, por lo que el exconsejero regional Greco Quiroz solicitó que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 lo excluya de los comicios.