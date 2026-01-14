Cuando se desplazaban de manera sospechosa por inmediaciones del polideportivo Alberto Fujimori, en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, la Policía intervino a tres menores de edad, quienes serían parte de la banda delictiva “Los Cachacos del Gordo Cero”.

VER MÁS: La Libertad: Detonan artefacto explosivo en colegio Jesús el Nazareno en Ascope

Los menores de iniciales W.A.H.1 (15), J.A.V.H. (16) y K. J. Z. Q. (16) se movilizaban en una moto lineal, cuando los agentes del orden les hicieron señas para que se detengan. Lejos de acatar la orden de la Policía los sospechosos emprendieron una veloz fuga; sin embargo, fueron seguidos y capturados.

DINAMITA

Los menores llevaban un morral en el que se encontró dos cartuchos de dinamita y stickers extorsivos. Aunque los menores guardaron silencio y no delataron a la persona que les dio los artefactos explosivos, la Policía reveló que los adolescentes serían parte de la organización delictiva que encabeza el “Gordo Cero”, un maleante dedicado a extorsionar a empresarios y comerciantes de la localidad de Chao.

Los agentes del orden dijeron también que se presume que los menores se dirigían a colocar la dinamita y los stickers en la vivienda de una de sus víctima, pero sus planes quedaron truncos.

Los menores fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por el delito de tenencia de material explosivo, extorsión y peligro común.