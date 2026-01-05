A pocos meses de los comicios electorales, el candidato César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, criticó a Rafael López Aliaga, durante un evento en San Juan de Lurigancho. Este domingo, el exgobernador de La Libertad calificó al líder de Renovación Popular como “el peor alcalde de Lima” y prometió “no dejar que se convierta en presidente”.

#Ahora/En San Juan de Lurigancho, junto a cientos de lideresas de comedores populares, quienes me brindaron su respaldo y creen en mí, indiqué que “no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente. Si no ha podido con Lima, como va a poder con el Perú. En política… pic.twitter.com/O4F1pIBkW6 — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) January 5, 2026

El presidente de APP, cuestionó la capacidad de López Aliaga para dirigir el país tras su paso por la Municipalidad de Lima.

“Si no ha podido con Lima, como va a poder con el Perú. En política hay que tener vocación de servicio y ejecutar el presupuesto público al máximo en bien de la población”, afirmó Acuña.

El exgobernador también criticó al exalcalde de Lima tras su visita a la región de La Libertad, en donde se habría referido a la gestión de Acuña Peralta de manera negativa.

“En lugar de irse a Trujillo a explicar su plan de gobierno, se va a hablar mal de Acuña. Entonces yo le voy a decir y le voy a hacer una promesa, no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, expresó el candidato de APP.