Las instalaciones del Terminal Terrestre de Huancayo, fueron tomadas ayer por los trabajadores que reclamaban por los sueldos que les adeudaban desde hace varios meses.

Muy temprano, los servidores encadenaron las puertas que dan hacia la avenida Evitamiento en El Tambo, donde impidieron el ingreso de los buses y también del personal que labora para las empresas de transportes vendiendo pasajes.

“Hemos tomado esta medida radical porque nos deben nuestros sueldos 4 meses, somos padres y madres de familia que hemos afrontado así la época escolar”, exclamó un trabajador del área de vigilancia indicando que son cerca de 45 trabajadores del área de limpieza, mantenimiento y vigilancia, que están afectados.

Además, acotó que se sienten hostigados por el personal de administración, razón por la cual pidieron que se realicen los cambios pertinentes.

Esto motivo inclusive la intervención de los regidores de la comuna huanca.

Falta gestión

Hasta el recinto concurrió, el gerente municipal de la Municipalidad de Huancayo, Joshelim Meza y luego de alguna divergencias pudo escuchar las quejas de los trabajadores.

El funcionario, mencionó que los trabajadores del terminal terrestre no están incluidos en el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo y para que opere el terminal se contrató a los trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios y como no se efectuaron las órdenes de servicio no se consideraron los pagos respectivos.

Ayer luego de escuchar la situación de cada trabajador, mencionó que validará las solicitudes de pago y se les abonará los pagos pendientes en unos 30 días.

Además, mencionó que los responsables de este problema tendrán que asumir responsabilidades. Los trabajadores esperan que el compromiso se pueda cumplir.