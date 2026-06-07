En el marco del desarrollo de la segunda vuelta electoral, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, lideró un exhaustivo recorrido de supervisión en diversos centros de votación de la provincia. La acción tuvo como objetivo principal constatar la presencia estratégica de los magistrados y asegurar el estricto cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Fiscalía de la Nación para estas elecciones.

La comitiva contó con la participación de Rosario Milián Solar, jefa de la Autoridad Desconcentrada de Control del Ministerio Público (ODC); Jenifer Ludeña Meléndez, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales; y Teresa Cueva Alva, fiscal provincial de Prevención del Delito.

INCIDENCIAS

Tras procesar y remitir el reporte consolidado de acciones, incidencias y despliegue fiscal hacia la capital de la República, Guillermo Bringas confirmó la detención de cinco personas en lo que va de la jornada. Tres detenidos por vulnerar flagrantemente la restricción de expendio y consumo de bebidas alcohólicas (Ley Seca).

Además, de dos por la omisión de delitos electorales al momento de emitir su voto dentro de los locales; específicamente, un caso de suplantación electoral y otro por la rotura de una cédula de votación.

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