Una octogenaria perdió los 11 mil soles de sus ahorros y todos los regalos que le dieron por el Día de la Madre, en un incendio que consumió su vivienda la madrugada de ayer. Otras dos personas quedaron con graves quemaduras al intentar escapar del siniestro.

Pasada la medianoche del domingo que se celebró el Día de la Madre, un incendio se registró en la cuadra 6 de la avenida Ocopilla, en Huancayo. El predio es habitado por Teodora de Ruiz (85), quien se salvó gracias a que decidió dormir con su hija Julia Alicia Ruiz Salazar (55).

“Mi mamá estaba durmiendo conmigo, pero escuché que se rompió la ventana y al salir vi que mi hermano salía del interior con todo su cuerpo prendido por la candela, al intentar ayudarlo es cuando también me quemé”, contó Julia Ruiz.

El otro herido es Cirilo Ruiz Salazar (63), quien tuvo quemaduras de consideración, él se quedó dormido en el interior de los ambientes que se quemaron.

“Mi mamá tenía 11 mil soles de la venta de sus vacas además de los ahorros de mi hermano. También se quemó los regalitos que le trajeron sus nietos e hijos por el Día de la Madre”, añadió Ruiz.

Los ocupantes, recibieron apoyo de los vecinos que con baldes en mano trataron de apagar el incendio, pero no lo lograron hasta que se consumiera todos los bienes.

“Necesitamos apoyo con víveres, ropa, calaminas y otros. Pueden hacerlo a mi Yape 934331409 de Cinthia”, detalló la nieta de la octogenaria.