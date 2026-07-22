Eran escurridizos, los policías los buscaban, pero en el último robo dejaron una evidencia para seguir sus pasos. Los efectivos del Grupo Especial contra el Crimen (Grecc) y la Fiscalía, ejecutaron el operativo “Zeus 2026”, para desarticular la banda criminal “Los Terribles Aldos”. Según la Policía, lo sustraído lo llevaban a vender en tiendas de venta de electrodomésticos y por la plataforma de Marketplace (Facebook). “Estas personas, tienen la costumbre de cambiar de domicilio después de hurtar las casas aledañas. Luego ofrecen los productos en redes sociales”, comentó un efectivo.

PRESO. Tras recabar las evidencias, las autoridades consiguieron la detención preliminar de: Salvador Pérez Torres (29) y su pareja Lelys Melendez Menacho (27), en su domicilio de la calle Antonio Gramsey en el distrito de El Tambo.

Asimismo, se logró el descerraje de seis stands de la galería “Santa Rosa” del Jr. Atahualpa N° 385 , donde se logró detener en flagrancia por el delito de receptación a Fritz Pantoja Minchan, quien tenía en su poder 4 celulares reportados como robados.

De los stand se confiscaron 104 televisores: 60 laptops, 82 celulares, 3, tablets, 23 municiones y un kilo 700 gramos de marihuana.

El detenido, Salvador Aldo Pérez Torres, el 13 de enero del 2018, a mano armada junto a otros arrebató 50 mil soles a Gina G.B., en la Av. Carrión de Huancayo, estuvo preso y al salir en libertad se dedicó a robar casas. Los tatuajes que tiene en el cuello, entre ellos de una metralleta, lo involucran en el robo al gimnasio “Eden Gym” donde hicieron un forado para hurtar bienes. Los agentes del Grecc siguen las investigaciones porque habrían más implicados en esta banda de robacasas.