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Un postulante a la carrera de Medicina Humana, fue intervenido ayer, durante el examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú, debido a que fue descubierto portando un celular, presuntamente destinado a fotografiar la prueba.

El hecho ocurrió a solo cinco minutos de iniciar el examen en el Área I, carrera de Medicina Humana. “Se identificó a un postulante al área de Medicina Humana proveniente de Lima, quien portaba un dispositivo de alta tecnología. Se presume que habría intentado tomar fotografías del examen para sacarlo al exterior, posiblemente como parte de una red dedicada a estas prácticas. Lo importante es que se detectó a tiempo, se bloqueó el intento y el examen no salió ni se filtró”, precisó Gustavo Reyna Arauco, representante de la Dirección de Admisión.

A LA COMISARIA. El postulante J. T. (26) fue intervenido por el personal de la comisión de admisión junto a la policía, que evitaron que el examen pudiera ser fotografiado o que se pudiera realizar algún tipo de comunicación externa. Luego fue trasladado a la comisaría de El Tambo, por disposición del fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, que investiga el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.

Un representante de Asesoría Legal de la UNCP también acudió a la dependencia policial como parte agraviada.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso provendría de la región Callao y sería estudiante de una universidad de Lima.

Durante el proceso de admisión se implementan múltiples filtros de seguridad, entre ellos estrictos controles de ingreso, verificación de identidad, registro biométrico, arcos detectores de metales y supervisión permanente en las aulas. Es por ello que se investiga cómo ingresó el equipo celular.

La Comisión de Admisión realiza una rigurosa selección de docentes y del personal responsable de la organización y vigilancia del examen, con el propósito de garantizar la transparencia y seguridad del proceso de admisión.