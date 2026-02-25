El precio de la papa se incrementó a 1.80 y 2 soles el kilo de las variedades “yungay” y “mariva”, mientras que las papas nativas como “peruanita”, “huayro”, “camotillo” y “huamantanga”, entre otras ya están a 3 soles por kilo al precio por menor menor, en el mercado exMaltería.

El comerciante César De La Cruz, mencionó que por mayor la papa blanca hasta hace una semana estaba hasta 90 céntimos por mayor y ahora subió hasta 1.40 por menor y 1.80 soles en el precio por menor.

Explicó que en el año 2025, se sembró mucha papa y el precio cayó, es por ello que los productores este año han sembrado en menor cantidad y el abastecimiento en los mercados se redujo.

Además que en esta campaña, los productores afrontaron helada, sequía y granizada, lo cual disminuyó aún más la producción.

Las papas que llegan de la costa como “única”, “canchan” y “perricholi”, subieron hasta 1.90 y 2.20 y 2.50 soles en los mercados, también porque la producción termina en esta época del año.

Otro producto que está por las nubes es la arveja que se expende a 9 y 10 soles el kilo en perjuicio de las amas de casa.

Comerciantes preocupados por alza del principal tubérculo del menú diario en los hogares de Huancayo

De otro lado, el precio del kilo del pollo estaba ayer a 10.50 en el mercado mayorista y hasta 9 soles en puestos del jirón Piura y la avenida Ferrocarril.