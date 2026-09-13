El precio del kilo del azúcar se incrementó demasiado de 110 soles que se expendía hace un mes, llegó a subir hasta 170 y 175 soles por saco de 50 kilos, en las tiendas mayoristas de Huancayo es decir un 45%, según se constató ayer.

“El precio del azúcar subió demasiado y no sabemos por qué, dicen que la producción se la están llevando a Colombia, ya que por el sismo ocurrido en ese país hay desabastecimiento, por ello las productoras norteñas están exportando y desabastecen el mercado local”, mencionó el comerciante Edison Quispe, que expende abarrotes en el jirón Piura. “Antes un kilo de azúcar se podía comprar en 2.80 y ahora subió un sol más y se expende en 3.80 soles. Este alza ya afecta a negocios como restaurantes y pastelerías”, acotó.

IMPACTO. Esta situación también generó un impacto en la venta al por menor en los mercados y tiendas de abarrotes, donde bajaron las ventas pese a ser un producto de primera necesidad.

Aunque el Fenómeno del Niño todavía no está en su verdadera magnitud se teme un incremento mayor en los precios.

La ama de casa Elizabeth Huamán Alfonso manifestó que para preparar un menú nutritivo para los integrantes de su familia tiene que gastar hasta 80 soles, ya que los precios de varios productos de primera necesidad incrementaron su precio. Para hacer las compras de la semana, debe gastar como mínimo unos 300 soles.

Sin embargo, los sueldos no han subido y con las justas alcanza para cubrir los gastos en alimentación.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en agosto del 2026, el índice de precios al consumidor (IPC) de Huancayo aumentó en 0,18% respecto al mes anterior, debido principalmente al alza de precios en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles . La variación anual, correspondiente a los últimos 12 meses, fue de 3,90%.

Los precios que subieron son del azúcar en 1.3%, pero además está el ají amarillo 43.6%, limón 23.8%, manzana corriente 20.4%, arveja verde 10.9%, olluco 10.2%, jurel 8.0%, cebolla de cabeza (roja) 6.2%, maracuyá 4.2%, tomate 3.7%, ají pimiento 2.8%, quesillo 2.7%, corte único de cerdo 2.1%, pierna (carne de cerdo) 2.1%, panceta (carne de cerdo) 2.0%, verdura picada 1.9%.

Entre los alimentos que bajaron está el culantro, la zanahoria, ajo entero, camote morado, cebolla china, haba verde y huevos de gallina.