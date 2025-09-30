A 8 soles se incrementó el precio del limón en los mercados de la ciudad de Huancayo. Los comerciantes dijeron que el alza se debe a que existe escasez en esta temporada del año por la falta de producción en el norte del país.

Además, los limones son cosechados antes de tiempo y los expenden inmaduros en los centros de abastos, dijo la comerciante del mercado Maltería, Patricia De La Cruz.

“El limón subió a 8 soles esta semana y el más barato está a 6 soles, esto debido a que no existe mucha producción en Tambogrande, Sullana y Olmos, además compradores colombianos se llevan el producto, ya que pagan el dólares, lo cual conviene al productor”, mencionó. Se espera que para noviembre, el precio se pueda estabilizar.

Esto a disminuido las ventas, las amas de casa ahora llevan ahora hasta por un cuarto de kilo. Mientras que en las cevicherías, donde antes compraban 5 a 6 kilos ahora apenas compran 3 a 4 kilos.

La comerciante Marleny Córdova, señaló que ahora un limón es partido en 8 partes para acompañar el caldo o la sopa del menú, esto debido a que no sale a cuenta. Antes daban hasta medio limón. En las cevicherías, también la situación es complicada, ya que utilizan bastante jugo del cítrico para preparar el ceviche y otros platos marinos, que expeden a diario como parte de la carta principal.