“Los comerciantes que venden pescado en el mercado Modelo de Huancayo, esperan que hoy por el Día del Ceviche, las ventas suban en algo, ya que el kilo del bonito y el jurel subió en un 50 % en las últimas 3 semanas, lo que generó la caída de las ventas”, dijo Víctor Rojas.

“Desde hace 3 semanas atrás el precio del pescado subió en un 50% sobre todo en las especies más pedidas como el jurel, bonito; hay poco abastecimiento, porque está entrando poca producción”, mencionó.

PREOCUPA. El kilo del bonito fresco está a 10 soles, el bonito congelado 8 soles. El kilo de jurel cuesta 10 soles. La merluza 10 soles. El kilo de pota 8 soles. El kilo de corvina 30 soles. El kilo de tilapia 15 soles.

“Antes, las amas de casa solo con 20 soles compraban 2 a 3 kilos y ahora apenas un kilo y medio, lo cual generó que las ventas caigan notablemente”, acotó Víctor Rojas. Esto también afecta la nutrición de los hijos en casa, ya que el pescado es uno de los alimentos con más alto valor nutricional.

En el mercado Modelo de Huancayo hay 24 puestos de venta de pescado y mariscos, que los fines de semana tenían buenas ventas, pero ahora la situación está muy complicada.