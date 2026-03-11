Una protesta protagonizada por pobladores de la comunidad de Racracalla, distrito de Comas, provincia de Concepción, generó momentos de tensión en los exteriores del Gobierno Regional de Junín (GRJ).

Más de 70 comuneros llegaron para exigir la construcción de la infraestructura de la institución educativa Jorge Chávez Dartnell e impidieron el ingreso de trabajadores mientras solicitaban la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas para atender personalmente sus demandas.

La situación se tornó conflictiva cuando efectivos de la Policía Nacional llegaron e intervinieron para restablecer el orden, lo que derivó en empujones, lanzamiento de piedras y palos por parte de algunos manifestantes. Los policías respondieron con bombas lacrimógenas que incluso provocaron desmayos entre las mujeres que protestaban.

Los disturbios se registraron en al menos cuatro momentos durante la mañana, lo que llevó al cierre temporal de algunos negocios cercanos para evitar daños.

Reclaman obra

Los comuneros señalaron que la movilización responde al incumplimiento de compromisos para la construcción del colegio.

“La movilización con toda mi comunidad tiene un solo objetivo: nuestro colegio, que se está inundando y necesita nueva construcción”, sostuvo el presidente comunal Eusebio Remeción, quien advirtió que el plantel presenta graves problemas estructurales.

Respuesta del Gore Junín

Por su parte, el gerente regional de Infraestructura del GRJ, Frank Gonzáles, afirmó que el proyecto se encuentra en proceso de actualización técnica.

“La solución es actualizar el proyecto y aprobarlo. Ya hemos programado para la quincena de abril entregar su expediente técnico, posteriormente se programará la licitación para iniciar con la ejecución”, señaló.

Tras varias horas de tensión, se facilitó una comunicación telefónica entre el gobernador y los pobladores, acordándose una reunión para la próxima semana, pero la población advirtió que de no cumplirse con lo acordado ellos regresarán con medidas más contundentes trayendo a comuneros de zonas aledañas para ser escuchados.