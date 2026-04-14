Pobladores de los sectores Echadero, en el distrito de Chilca, realizaron un plantón para expresar su rechazo al incremento de pasajes y a los presuntos maltratos por parte de trabajadores de diversas empresas de transporte.

Según denunciaron, compañías como ESPISA, Cochas, Huaytapallana y Corazón de Jesús habrían elevado sus tarifas de manera arbitraria, además de incurrir en tratos inadecuados, especialmente contra estudiantes y adultos mayores.

La protesta se concentró en el sector Atanasio, donde los vecinos exigieron la intervención de las autoridades para garantizar un servicio digno y el respeto a los usuarios del transporte público.

Hasta el lugar llegó el gerente de Tránsito de Huancayo, quien anunció que su despacho actuará como mediador entre las empresas y la población, a fin de atender los reclamos y buscar una solución al conflicto.