La angustia y la indignación aumentaron este viernes en los exteriores de la morgue de Hualhuas, donde los familiares de Nilda Rojas Salgado, asistenta fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo, protagonizaron una protesta para exigir la entrega de su cuerpo y cuestionar la demora en la necropsia de ley.

Rojas Salgado, de 32 años, falleció la tarde del miércoles 12 de agosto tras presentar complicaciones durante una intervención por problemas en la vesícula en el hospital de EsSalud de Jauja. Según sus familiares, durante el procedimiento sufrió paros cardiacos y tuvo que ser trasladada de emergencia a Huancayo en una ambulancia de los bomberos.

Posteriormente ingresó al Hospital Ramiro Prialé, donde continuó siendo atendida, pero finalmente murió. Su cuerpo fue llevado a la morgue judicial para la necropsia; sin embargo, hasta este viernes, tres días después de su fallecimiento, la diligencia aún no se había realizado.

La espera desató la desesperación de sus familiares, quienes llegaron hasta la morgue de Hualhuas con pancartas y reclamos. Exigieron que se aceleren las diligencias y que les entreguen el cuerpo para poder darle sepultura. arlos Trujillo, cuñado de la fallecida, cuestionó la demora y pidió respuestas.Los deudos también cuestionan un presunto cruce de responsabilidades entre la fiscal Berly Ayala Rojas y agentes de la Seincri de El Tambo.