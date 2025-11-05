Más de un centenar de comuneros del anexo de Cochas Chico, en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, se movilizaron en contra del Gobierno Regional de Junín, exigiendo la continuidad de la obra de pistas y veredas que se ejecuta en siete frentes, y que se encuentra paralizada por falta de presupuesto, y el clima.

Los manifestantes decidieron amanecer en la puerta de la sede del Gobierno Regional de Junín para impedir el ingreso del personal administrativo y funcionarios, con la consigna de continuar con la ejecución de la obra de pistas y veredas, que se inició el 2024 y hasta el momento estaría por debajo del 30%.

“Si hablamos solo en Cochas Chico, tiene un avance del 10%, pero entre todas las unidades productoras será un máximo del 30% y queremos que nos aclaren en el Gobierno Regional de Junín, si van a continuar o no con el proyecto”, informó el comunero Luis Santiago Pérez.

Los dirigentes fueron recibidos por el gerente regional de Infraestructura, Rony Vejarano, quien se comprometió en retomar el avance total de la obra para el mes de marzo.

“Por las lluvias se van a paralizar los trabajos, pero dejarán habilitadas las vías para el tránsito vehicular y peatonal hacia nuestras zonas turísticas. En marzo de 2026 se retomará el trabajo con todo el presupuesto”, refirió César Poma.

Según dijeron los comuneros, esta vía es acceso para varias zonas turísticas y que permanezca cerrada solo reduciría la actividad que es modo de vida de varios pobladores.

Para el 20 de noviembre se comprometieron en convocar a una reunión con la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas.