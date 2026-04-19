



Unos lanzaron amenazas a los policías, otros querían llorar, mientras que Flor de María Curasma Clemente (a) “La reina de las manzanitas”, gritó: ‘soy inocente’. Ello se observó durante el traslado a los penales de Huamancaca y Jauja de 12 investigados por los delitos de banda criminal y receptación agravada en el caso “Los Tecnológicos del Mantaro”.

Según las investigaciones y escuchas, hasta Andaluz llegaban los falsos taxistas, ‘peperas’, lanzas y arrebatadores que robaban celulares.

En el mercado ilegal estaban listos los ‘flasheadores’ o informáticos para manipular los móviles, desbloquearlos para apoderarse los yapes y cuentas bancarias, para luego vender los equipos.

Se conoce que los facinerosos vendían los IPhones entre 800 y mil 500 soles. “La red tenía los contactos en Andaluz hasta donde a diario llegaban de 6 a 10 celulares hurtados”, dijo un investigador.

APELAN

Luego que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictara 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la banda, ayer sábado, 12 implicados, entre ellos los policías Raúl Páucar Davan, Jhordan Gamarra Calderón y César Padilla Sernaqué, fueron llevados a prisión.

“El juez señaló que se trataría de una banda criminal, sin embargo por cantidad de personas, los roles y el fin delictivo estaríamos frente a una organización criminal. No se ha permitido encender los celulares incautados, esos equipos van hablar”, dijo el general PNP César Calero.

El oficial también mencionó que la Fiscalía apeló al considerar insuficiente el plazo dictado por el juzgado, insistiendo en los 36 meses de prisión preventiva. “A las víctimas de robo les pedimos un poco de paciencia, en acto público les devolveremos sus equipos robados”, dijo el alto oficial.

Se informó además que Flor Curasma había colocado un chip a su nombre en el celular de la Alexandra Sobrevilla victimada el 4 marzo del 2024, sus cómplices también manipularon el móvil de Franklin Chahuin, asesinado el 21 de enero del 2024.