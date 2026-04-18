El distrito de Ricrán y varios centros poblados de la provincia de Jauja permanecen con serias dificultades de acceso luego de un derrumbe de gran magnitud que bloqueó la carretera departamental JU-103, en el sector curva Licucha Cayan.

El deslizamiento de rocas y tierra, reportado desde el viernes 17 de abril, interrumpió el tránsito en ambos sentidos de la vía que conecta Yauli con Ricrán, obligando a transportistas y pobladores a utilizar rutas alternas más largas y costosas.

La situación viene afectando principalmente a agricultores y comerciantes, quienes advierten retrasos en el traslado de productos hacia los mercados de la región, además del encarecimiento de los fletes.

Vecinos de la zona cuestionaron que hasta el momento no se observe maquinaria pesada trabajando en la remoción del material acumulado, por lo que demandaron la inmediata intervención del Gobierno Regional de Junín.

Los pobladores alertaron que, si la carretera no es habilitada pronto, varias localidades podrían quedar desabastecidas y continuar aisladas.