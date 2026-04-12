Pese a la prohibición de difusión de propaganda electoral establecida en la Ley Orgánica de Elecciones durante el día de los comicios, este domingo 12 de abril se reportó la presencia de material proselitista en exteriores de algunos locales de votación en Huancayo.

Uno de los casos se observó en los alrededores de la institución educativa San Francisco de Asís, así como en las inmediaciones del estadio Mariscal Castilla, donde vienen sufragando los electores correspondientes al colegio Politécnico Regional del Centro.

Cabe precisar que la normativa electoral dispone que toda propaganda política debe quedar suspendida desde las 00:00 horas del sábado previo a la elección. El incumplimiento de esta disposición constituye una infracción grave.

Sanciones

Según la legislación vigente, estas faltas pueden ser sancionadas con multas económicas que van desde 1 UIT (S/ 5,500) hasta 100 UIT (S/ 550,000), dependiendo de la gravedad, el alcance de la propaganda y la reincidencia. Asimismo, se contemplan sanciones penales, con penas de prisión no menores de dos años para quienes realicen propaganda política o intenten inducir el voto durante la jornada electoral.

Además, se recuerda que está prohibido ingresar a los locales de votación con distintivos políticos, así como el uso de celulares o cámaras dentro de la cámara secreta para fotografiar el voto.

Las autoridades electorales exhortaron a los ciudadanos y organizaciones políticas a respetar el llamado “silencio electoral”, a fin de garantizar la transparencia y legalidad del proceso.