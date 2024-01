Un atentado contra la salud de los más desprotegidos, los niños y ancianos sin hogar que viven en los albergues de la Beneficencia de Huancayo.

La Contraloría General detectó que el analista de almacén de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo distribuyó 1944 tarros de leche deslactosada en noviembre a los Centros de Acogida Residencial (CAR) al departamento de Apoyo Alimentario, los cuales vencieron el 3 de diciembre de 2023.

detalle. Según el informe 026-2023-2-0481, se detalla del contrato para el suministro de leche durante el año, se entregó en abril 3520 tarros de leche, en julio 3222, del cual se tiene un saldo de 648 tarros, haciendo un total de 3870.

Asimismo, luego de un inventario preventivo realizado el 14 de noviembre, se advirtió la existencia de 768 tarros próximos a vencer.

Sin embargo, estas fueron distribuidas el 24 de noviembre y sin las respectivas Pecosas (documento que sustenta el registro contable de la salida de bienes del Almacén).De la revisión a la información, se advierte que los CAR San Vicente de Paul, Domingo Savio, Ana María Gelicich Dorregaray y Sor Teresa de Calcuta, así como los Comedores Peregrinos I, II y III son abastecidos una vez al mes; pero, en noviembre se duplico la entrega con un total de 1944 de tarros de leche, a fin de liberar el almacén de este producto que se encontraba próximo a vencer.

Asimismo, se desconoce el ingreso de 96 tarros de leche en el CAR de Ana María Gelicich y en los Comedores Peregrinos I y II no se tiene conocimiento de 144 tarros.Cabe señalar que al 4 de diciembre, el almacén central no cuenta con suministro de leche; es decir que los CAR y comedores peregrinos no cuentan con leche para la elaboración de sus menús, puesto que los productos se encuentran vencidos, lo que atenta contra la salud de los beneficiarios y generó en un perjuicio económico de S/7 387.20.