El actual alcalde de San Jerónimo de Tunán, Stany Aguilar Rojas, se pronunció luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo advirtiera una posible afectación al artículo 194 de la Constitución, ante la eventual asunción de la alcaldía por parte del burgomaestre, quien fue elegido como primer regidor en las recientes elecciones municipales.

La situación se originó tras la renuncia del candidato a la alcaldía por el partido Batalla Perú, Edmundo Veliz, quien habría dejado su postulación por motivos personales. Aguilar, al integrar la lista como primer regidor, podría asumir el cargo de alcalde, escenario que deberá ser definido por las instancias correspondientes.

Al respecto, el burgomaestre señaló que su candidatura estuvo orientada exclusivamente a la primera regiduría y que no pretende adelantarse a la decisión de los organismos electorales.

“Yo he postulado específicamente a lo que es la primera regiduría. No existe ningún atentado”, manifestó, al referirse a la advertencia del JEE sobre una posible reelección inmediata.

Aguilar sostuvo que la renuncia del candidato a la alcaldía fue una decisión personal que escapó de sus manos. Asimismo, indicó que esperará el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que deberá determinar su situación junto con el nuevo concejo municipal.

Cuando se le consulto por el proceso de transferencia de gestión, al considerar que la falta de una definición podría generar dificultades administrativas entre las autoridades salientes y entrantes dijo: “Es bastante necesario que el Jurado Nacional también se pueda expresar de manera inmediata”, señaló, al advertir que el distrito no debería verse perjudicado por la falta de claridad sobre quién asumirá la conducción municipal.

Finalmente, Aguilar aseguró que respetará la decisión que se adopte.