Los daños provocados por el sismo de magnitud 5.1 se extendieron a varios distritos de la provincia de Huancayo, donde las autoridades continúan con el empadronamiento de familias afectadas y la evaluación de viviendas en riesgo. El alcalde provincial, Dennys Cuba, informó que el reporte preliminar alcanza 300 viviendas afectadas en la jurisdicción provincial. “En la provincia de Huancayo tenemos en total 300 viviendas afectadas en Huayucachi, Huacrapuquio, Viques y Chupuro, que también tienen que ser atendidas”, señaló.

El burgomaestre explicó que las viviendas de adobe y material rústico fueron las más golpeadas por el movimiento telúrico, aunque también se registraron daños en inmuebles de material noble. “Las de material rústico son las más afectadas; sin embargo, también hay casas de material noble que representan alrededor del 20% del total perjudicado”, precisó. Cuba agregó que la municipalidad viene apoyando con maquinaria pesada, frazadas y víveres, y pidió al Ejecutivo acelerar la declaratoria de emergencia para facilitar la llegada de más ayuda y la remoción de estructuras que representan un peligro para la población.

En Huayucachi, el panorama es aún más delicado. El alcalde Miller Vásquez informó que el empadronamiento realizado hasta el mediodía del domingo registró 117 viviendas inhabitables y tres instituciones educativas declaradas inhabitables, dos de ellas ubicadas en el barrio Miraflores y una en el centro poblado. “Ya tenemos empadronadas 117 casas inhabitables y tres instituciones educativas afectadas; todas son de adobe”, afirmó la autoridad distrital.

Vásquez indicó que los sectores más afectados son Miraflores, La Libertad, Yacus, Quilluspata y Mantaro, donde numerosas familias han perdido sus viviendas. Aunque no se reportan fallecidos en el distrito, sí existen varios heridos que fueron atendidos por los servicios de salud. “Estamos tratando de llegar a todos; sabemos que el apoyo puede ser insuficiente, pero estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas que lo han perdido todo”, manifestó el alcalde, al solicitar el apoyo de empresarios y de la ciudadanía para atender la emergencia.