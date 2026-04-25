Huancayo: Reportan 1,035 casos de violencia en colegios en tres años
En Huancayo, se incrementaron a mil 35, los casos de violencia escolar, en los últimos 3 años, según el reporte del SiseVe del Minedu informó, la especialista de Convivencia Escolar de la Ugel Huancayo, Andrea del Pilar Pomacahua Pozo.
“Ningún estudiante debe quedarse callado frente a un hecho de violencia, sino se tiene que dar la alerta de un hecho y nosotros realizar un trabajo preventivo con los involucrados”, señaló.
DETALLAN. Los casos más fuertes son los de violencia sexual de maestros a alumnos y hasta entre estudiantes de un plantel. En total se registraron 140 casos de violencia sexual, en el 2023, 37 casos, en el año 2024, 53 casos y en el año 2025, unos 50 casos.
En cuanto a la violencia física se reportaron 393 casos y violencia psicológica son 448 casos.
Cuando un niño o adolescente es víctima de violencia, tiene un cambio de actitud, el rendimiento académico baja, tiene cambios intempestivos de comportamiento luego de ser víctima de un hecho de violencia, aunque muchos no reportan.
Ante un hecho de violencia escolar, el comité de gestión del bienestar de las instituciones educativas hacen la validación, luego continúan una ruta de atención general en la atención del agresor y de la víctimas, sesiones psicológicas, la derivación a la policía, seguimiento de la tutoría, evitar la deserción escolar, entre otros puntos.
Uno de los aliados son las Redes de Salud, para que reciban una atención psicológica especializada. Los padres reciben orientación para que lleven a sus hijos a terapia psicológica especializada para una atención de manera rápida con una terapia.
El último jueves, La Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, a través de la Estrategia de Convivencia Escolar, llevó a cabo la instalación de la Primera Mesa Técnica Multisectorial para el Bienestar Integral de la Comunidad Educativa y la Prevención de Situaciones de Riesgo.
Este importante espacio de articulación contó con la participación de representantes titulares y alternos de diversas entidades públicas y privadas, quienes reafirmaron su compromiso mediante el acto de juramentación, consolidando así un trabajo conjunto orientado a la protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Durante la jornada, se establecieron acuerdos clave, entre ellos la ejecución de ocho actividades a lo largo del año 2026, enfocadas en los lineamientos de prevención, atención de situaciones de riesgo y promoción del bienestar en la comunidad educativa.
Asimismo, se acordó que la próxima reunión se realizará el 15 de mayo, con el objetivo de aprobar el plan de trabajo y asumir compromisos concretos que fortalezcan las acciones interinstitucionales en beneficio de la población estudiantil.
Para prevenir la violencia escolar en las instituciones educativas, se realizan múltiples actividades preventivas se planifica durante el año con los maestros, trabajan con los estudiantes y en las escuelas de padres.
El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré Ramos, explicó que ante la violencia escolar, hay protocolos que se aplican y cada caso es distinto. Ante un hecho de violencia, el director tiene 24 horas para reportar y luego tiene que cumplir los mecanismos establecidos. Sino cumples el plazo te manda alertas.
En la última reunión multisectorial con las autoridades se buscó compromisos, para que se pueda contribuir y se disminuya la violencia. “Vamos a elaborar plan de trabajo para abordar el tema de la violencia y diversos temas más, ya que se quiere hacer un trabajo en equipo y con compromisos incluidos.
El SíseVe es la plataforma virtual del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) diseñada para reportar de manera confidencial, segura y gratuita casos de violencia escolar, incluyendo bullying, violencia física, psicológica o sexual. Permite a cualquier persona (víctima o testigo) documentar incidentes para que las escuelas tomen acciones correctivas y preventivas.