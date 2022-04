Este jueves 7 de abril se realizará el Consejo de Ministros descentralizado en la ciudad de Huancayo, que contará con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, desde tempranas horas diversos dirigentes han denunciado que no se les permite el ingreso al coliseo Wanka, donde será la reunión.

“Como ciudadanos nosotros estamos viniendo pacíficamente para poder ingresar, ahí están las comunidades campesinas con sus representantes y no les están dejando ingresar. Lo que queremos es que se ingresen los verdaderos representantes del pueblo para que puedan dialogar con el presidente. Todos son representantes y acreditados por sus comunidades. Son cerca de 20 personas”, detalló a Latina el teniente gobernador de Auquimarca.

De acuerdo al matinal, ayer hubo una reunión en la macrorregión con representantes y delegaciones de los gremios que iban a participar de esta reunión, a quienes se les dio una credencial. Según los dirigentes que no pueden ingresar al coliseo, ellos no tenían conocimiento de dicho encuentro, por lo que no cuentan con ese documento.

Por su parte, el representante del Frente de defensa de Desarrollo de la provincia de Junín comentó que habrían sorteado quienes ingresaban hoy a la reunión con los ministros y el presidente Castillo.

“Se le ha presentado el documento anticipadamente y no nos dejan ingresar. Indican que han sorteado. Hemos venido desde ayer, hemos pasado toda una noche acá. Desconocemos cómo lo han manejado, pero hemos presentado a tiempo los dirigentes que han estado aquí, pero sin embargo no nos han considerado. Quiero hacer conocer que mi pueblo está aquí, ya está organizado, definitivamente ellos van a venir y van a tomar acciones fuertes porque aquí se está manejando a favor del Gobierno y no del pueblo”, aseveró.

En tanto, el dirigente Daniel Guerra señaló que solo estarían dejando ingresar a gente del partido de Perú Libre. “La semana pasada nosotros hemos participado acá en el coliseo Wanka. Lamentablemente acá el lápiz está manejando toda su maniobra y solo están ingresando los dirigentes de saco y corbata que nosotros no conocemos. Acá estamos dirigentes de agricultura, de ganadería, de otros gremios. Estamos acá afuera abandonados, no estamos en la lista”.

No fueron invitados

Deniss Zanabria, representante de las comunidades campesinas de la provincia de Huancayo, también denunció que no ha sido invitado formalmente a la reunión de este jueves.

“Nosotros queremos expresar nuestro más profundo rechazo a nuestro Gobierno toda vez que dado a la coyuntura, la crisis social, política y económica que vive el país, en aras de contribuir como comunidades campesina que es la columna vertebral de nuestro país, a horas de iniciarse esta reunión con el presidente Castillo no hemos sido convocados de manera formal a pesar de que nosotros nos hemos reunido a nivel de las comunidades campesina de la provincia de Huancayo y hemos sido elegidos para poder participar de las mesas de trabajo, de las mesas técnicas sin embargo a horas de llevarse la mesa técnica no hemos sido formalmente notificados para ser parte de esta reunión”, puntualizó.

Llegan a Huancayo

El gabinete ministerial, liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó a la región Junín para participar en el IV Consejo de Ministros Descentralizado que se realizará en la ciudad de Huancayo.

El gabinete ministerial, liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó a la región Junín para participar en el IV Consejo de Ministros Descentralizado que se realizará en la ciudad de Huancayo. #PCMEnLasRegiones pic.twitter.com/WyjD7bg3mq — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 7, 2022

Según el Consejo de Ministros, en la reunión se trabajará la agenda de Desarrollo Territorial de Junín, que implica una hoja de ruta para atender y dar solución a la problemática agraria, de transporte, socioeconómica y de seguridad ciudadana.

