En medio de la emergencia por el desborde del río Chilca, personal municipal logró rescatar a varios gatitos bebés que habían quedado atrapados tras el derrumbe de una vivienda, generando un momento de esperanza entre los vecinos afectados.

El hecho ocurrió durante las labores de remoción de escombros en zonas afectadas del distrito de Chilca, donde equipos de la Gerencia de Obras Públicas intensifican trabajos para apoyar a las familias damnificadas.

Desde tempranas horas, el personal municipal viene realizando el desmantelamiento de estructuras colapsadas y ayudando a los vecinos a recuperar sus pertenencias tras las intensas lluvias que provocaron el desborde del río.

El gerente de Obras Públicas, Aldrein Montalvo, señaló que el principal objetivo es asistir directamente a las familias afectadas y avanzar en la rehabilitación de sus viviendas.

En paralelo, la Municipalidad Provincial de Huancayo también entregó ayuda humanitaria a más de 11 familias en sectores como Ocopilla y Palian, donde varias viviendas colapsaron. Entre los insumos distribuidos figuran calaminas, frazadas, bidones, ollas y utensilios básicos.

Asimismo, se vienen realizando coordinaciones con Cáritas para ampliar el apoyo a los damnificados.

El rescate de los pequeños animales se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la emergencia que atraviesan varias familias en la ciudad.