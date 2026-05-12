Pobladores del sector de Viso Bajo, ubicado en Huamancaca Chico, denunciaron estar viviendo prácticamente aislados y ayer protestaron para exigir al Gobierno Regional de Junín (GRJ) la urgente descolmatación del río Cunas. Desde marzo, el incremento del caudal destruyó una plataforma de 100 metros de la única vía de acceso y salida a la zona, dejando a cerca de 100 familias perjudicadas que ahora deben movilizarse únicamente a pie por un puente peatonal.

RECLAMO. El presidente del barrio, Hugo Cahuín Vega, explicó que el grave problema estructural se originó por los trabajos inconclusos del consorcio a cargo, que debía retirar tres rocas que alteraban el cauce del río Cunas.

“El único acceso que teníamos se lo llevó la corriente; estamos incomunicados. Ahorita solamente estamos ingresando por el puente peatonal, caminando. Tenemos cinco movilidades que están adentro y no pueden salir”, lamentó el dirigente.

AGRICULTURA. La emergencia no solo afecta el tránsito diario de los escolares y trabajadores, sino que también está golpeando la economía local. Actualmente, cerca de seis hectáreas de cultivos de maíz, papa, alfalfa y zanahoria se encuentran en riesgo de pérdida total porque los agricultores no tienen cómo trasladar sus valiosas cosechas hacia los mercados.

“Hay maíz que ya no han podido cosechar, se ha terminado secando. Si esta temporada no se soluciona, el río se lleva toda la zona agrícola”, advirtió Cahuín.

Tras la movilización, los funcionarios del GRJ se comprometieron a disponer que la empresa a cargo inicie la descolmatación este jueves. Se advirtió que el consorcio tiene un saldo pendiente de 130 mil soles por cobrar; de no cumplir con el plazo, los trabajos serán ejecutados directamente por el Gore.