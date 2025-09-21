



Aprovechando que todos estaban atentos a la celebración de los 100 años del Centro Evangelístico Sion, un astuto facineroso ingresó al local Villa Khalessy, cuadra 9 de la Av. Mariátegui para robar varios equipos y un dron. Las cámaras de seguridad, a las 7:45 de la mañana, captaron al sospechoso, de unos 35 años, huyendo, cargando una mochila con los bienes valorizados en más de 12 mil soles.

DIVINCRI

El robo se produjo la mañana de ayer cuando el malhechor se apoderó de una cámara profesional de 5 mil soles, dron de 6 mil soles, una tablet y otros, durante el evento por el centenario de la iglesia que se realizaba en El Tambo.

El ladrón simuló ser un asistente del evento para entrar con facilidad a cometer el ilícito.

SUS CARACTERÍSTICAS

En las cámaras de seguridad se puede apreciar al facineroso de baja estatura que ingresa al local portando una mochila vacía, se le ve conversando con otras dos personas, luego coge la mochila que estaba oculta entre los arbustos.

Luego sale con la mochila cargada de lo que se presume serían los equipos robados.

Hugo Barahona, representante del Centro Evangelístico acudió a la Divincri – Huancayo para denunciar el robo, a fin de recuperar lo robado que pertenece a la iglesia.

EN LA MIRA

Con las imágenes de las cámaras de seguridad se busca identificar y capturar al implicado en el robo que no fue a la celebración ni a predicar el evangelio, sino a robar; luego se dio a la fuga, cargando en la espalda lo hurtado.

A través de redes se propaló las fotografías del sospechoso del ilícito a fin de que se arrepienta y quizás pueda devolver lo sustraído que pertenece a la iglesia, que adquirió con mucho esfuerzo. Pese al lamentable incidente, los miembros de Sion celebraron su aniversario de 100 años con alegría y gratitud.