Solo cinco minutos bastaron para que delincuentes robaran la motocicleta de Andrés Santana, un estudiante natural de Pampas, Huancavelica, quien había adquirido el vehículo con el dinero que ganó trabajando en una chacra de la Selva Central. La unidad desapareció cuando estaba estacionada frente al instituto Senati, en Huancayo.

“Confiado, ingresé a hacer unos trámites y cuando salí, mi moto ya no estaba”, relató el joven, quien había comprado el vehículo en marzo por 13 mil soles. El robo ocurrió pese a que en el ingreso de la institución había personal de vigilancia.

Ofreció recompensa y terminó siendo víctima de un intento de extorsión

Desesperado por recuperar su herramienta de transporte, Andrés difundió el robo en redes sociales y ofreció una recompensa a quien le proporcionara información sobre el paradero de su motocicleta.

Sin embargo, comenzó a recibir llamadas de números telefónicos con prefijo de Colombia. Uno de los sujetos, que hablaba con acento extranjero, aseguró tener la motocicleta y le exigió dinero a cambio de devolvérsela.

Ante las amenazas, el estudiante acudió a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV) de Huancayo, donde agentes policiales intervinieron para evitar que entregara dinero a los presuntos delincuentes.

Delincuentes exigían S/1.500 y fingieron tener secuestrado al estudiante

Durante la intervención, los policías simularon ser familiares del afectado y establecieron comunicación con los sujetos. Incluso se coordinó una supuesta entrega de la motocicleta en inmediaciones de la plaza de la Constitución, en el centro de Huancayo.

Los presuntos extorsionadores realizaron una llamada conjunta en la que participaron Andrés, un policía que fingía ser su primo y uno de los delincuentes. Durante la comunicación, silenciaron la participación del estudiante y afirmaron falsamente que lo tenían retenido.

“Tengo a tu primo, si no depositas el dinero va a ser peor”, amenazó uno de los sujetos, quien exigía S/1.500 para supuestamente liberarlo.

Policía evita pago, pero motocicleta continúa desaparecida

Los efectivos policiales realizaron el seguimiento de las comunicaciones y, según la información proporcionada sobre el caso, identificaron indicios que apuntarían a presuntos extorsionadores vinculados con Colombia.

La intervención permitió impedir que el estudiante entregara dinero a los delincuentes. Sin embargo, la motocicleta de placa 1442-XW continúa desaparecida y la Policía prosigue con las diligencias para ubicarla.

El caso evidencia una segunda modalidad delictiva que afecta a víctimas de robos: sujetos que aprovechan las publicaciones de búsqueda y recompensa en redes sociales para exigir dinero sin demostrar que realmente tienen el vehículo.