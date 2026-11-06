¡El colmo de la audacia! Ladrones roban la Oficina de Criminalística de Huancayo del Jr. Cuzco, aprovechando la implementación de un nuevo laboratorio. Los astutos delincuentes arrasaron con los equipos de alta tecnología que sirven para descubrir la verdad, resolver crímenes y realizar peritajes.

Se investiga cómo los pillos sustrajeron los bienes de la Región Policial de Junín, valorizados en más de 30 mil soles, sin ser avistados por los policías. Para colmo, se llevaron el DVR (grabador) de las cámaras de seguridad, el disco duro con los videos del robo registrado el fin de semana.

INVESTIGAN

Los maleantes que desafían la ley, para borrar todo rastro, sacaron las memorias de las cámaras donde se almacenaban los videos y habrían usado guantes para no dejar huellas.

La Policía inició la investigación para determinar cómo los delincuentes ingresaron a las instalaciones policiales, sin ser detectados. No se ha descartado que algún mal agente pueda estar involucrado en el robo.

Los ladrones que no perdonan nada también saquearon la inmobiliaria Wanka, ubicada en la prolongación Abancay y el jirón Omar Yali, en el centro de Huancayo.

El hecho fue descubierto en la mañana por una trabajadora que, al llegar encontró la puerta abierta y se percató de la desaparición de equipos de cómputo, un dron, dinero en efectivo, cuyo valor total ascendería a unos 30 mil soles. Efectivos de la Divincri realizan las investigaciones.