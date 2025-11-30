



Simularon ser clientes, distrajeron a un anciano para robarle 5 mil soles de la caja de las ganancias de una ferretería. Eran dos los ladrones que para lograr su cometido golpearon al sexagenario. Ante los gritos, los vecinos y policías atraparon a uno de los malhechores. Poco después, otro sujeto entró a una botica y se llevó productos, siendo atrapado tras una persecución.

FLAGRACIA

La noche del viernes, en la Calle Real y Av. 9 de Diciembre atraparon a Arturo Herrera Córdova (50).

Según la Policía, el detenido junto a otro facineroso ingresaron a la ferretería ubicada en la cuadra 10 de la Av. 9 de Diciembre en Chilca. Uno de ellos preguntó sobre una pintura, mientras su cómplice sustrajo 5 mil soles de la caja.

Al percatarse del ilícito, Macario M.J. (62), se enfrentó a los ladrones y éstos lo golpearon.

Vecinos al observar el acto delictivo redujeron a uno y llamaron a los policías.

El detenido tenía 761 soles, su ‘amigo’ se habría llevado el dinero.

Por hurto agravado, Arturo Herrera quedó detenido, siendo puesto a disposición al Módulo Piloto de Flagrancia de Huancayo. En tanto, se busca al otro maleante que pudo escapar.

Otro hurto se registró en horas de la noche en los jirones Norero y Grau, donde un presunto ladrón terminó tirado en el piso, acusado de haber hurtado en una botica. Cuando los policías de El Tambo llegaron tenían retenido a René Barrientos (53), quien era sindicado por Deicy I.C., trabajadora de la botica Mi Farma, del Jr. Sebastián Llorente, como la persona que habría sustraído productos de aseo personal, para luego darse a la fuga.

Los moradores también lograron retener al sospechoso al escuchar el pedido de auxilio de la agraviada. El acusado fue llevado a la comisaría para esclarecer el presunto delito contra el patrimonio.