El candidato a la provincia de Huancayo por Batalla Perú, Rony Vejarano, expuso ante vecinos de San Carlos una agenda de gestión que contempla seguridad ciudadana, modernización vial, recuperación de espacios públicos, limpieza, cultura y la distritalización de esta zona.

En materia de seguridad ciudadana, Vejarano planteó fortalecer el sistema de vigilancia mediante la implementación de cámaras de videovigilancia y la construcción de puestos de vigilancia en puntos estratégicos de todo el sector.

Asimismo, propuso impulsar una política de prevención y protección de la juventud, planteando medidas para ordenar y retirar de zonas sensibles establecimientos como discotecas y chinganas.

En cuanto a infraestructura y conectividad vial, presentó propuestas como la construcción del puente San Fernando y el bypass en la intersección de las avenidas San Carlos y Ferrocarril.