Nueve servidores municipales de la Municipalidad de Huancayo, resultaron con graves quemaduras de primer, segundo y tercer grado, luego que se realizaba la demolición de una vivienda sin licencia de construcción, ubicada en el pasaje Las Casuarinas y el jirón Huancas, a un costado del puente Acueducto.

Las personas que impedían el desalojo, desde el segundo piso de una casa, arrojaron gasolina y las lenguas de fuego alcanzaron a los obreros. Los heridos se quitaron la ropa pero tenían graves heridas y fueron evacuados hasta el hospital Daniel Alcides Carrión. Sus cascos, ropa y hasta fotochek estaban quemados.

testimonio. “Nos han echado gasolina”, dijo uno de los trabajadores mientras el personal de salud le atendía las quemaduras. Los heridos fueron identificados como Gabino Mayta Morales, José Pariona Mendoza, José Galarza Olivera, Toledo Ninahuanca, Gustavo, Quispe Meza, Dani Lazo Villanueva, Crespo Palomares, Raúl Montes Balbín y Jorge Espinoza Castro.

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián dijo que de los nueve pacientes 5 tenían seguro EsSalud, uno de los cuales está grave.

EsSalud informó mediante un comunicado que los trabajadores quemados fueron evacuados al hospital Ramiro Prialé, con quemaduras de diversos grados y policontusiones. En Trauma Shock, el personal médico logró estabilizarlos. Dos fueron derivados a hospitalización y el resto permanece en observación médica.