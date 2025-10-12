MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-autorizan-ruta-a-combis-en-puente-aun-no-operativo-noticia/

Una agricultora de 50 años del anexo de Tongos, Pazos, Huancavelica terminó con una hoz incrustada en el cuerpo, herramienta que tuvo durante 6 horas hasta que fue operada por los médicos del hospital Carrión.

testimonio. Según relató Laura D.C.Q. al promediar las 14 horas del último viernes se encontraba en su chacra hasta donde acudió sola a cortar hierba que daría a sus animales. Para realizar el trabajo tenía una hoz, que colocó en el bolsillo de su mandil. Al subir una ladera, pierde el equilibrio y resbala y la herramienta termina clavada, en la parte superior de su abdomen.

La víctima sufre intenso dolor y queda tendida en el campo, lamentablemente no había nadie que la auxiliara. Con mucha dificultad se incorpora para llamar por celular a su familia pero no había señal. Pese a todo logra caminar hacia la carretera, sosteniendo la hoz incrustada en su cuerpo.

Sin aliento, se deja caer en la carretera hasta que pasó una minivan. El chofer del vehículo bajó en su auxilio, desesperado trataba de comunicarse con alguien por celular y logró contactar con su hija que se encontraba en Huancayo, que les da alcance a su mamá ya en Pazos a donde fue llevada por el chofer de la miniván al centro de salud.

El personal del centro de salud de Pazos, deriva a la paciente al hospital Carrión donde fue evacuada a las 6 de la tarde con 10 minutos. El cirujano Carlos Canahualpa, dijo que la paciente tenía dolor intenso y fue derivada al tópico de cirugía, donde quedaron impresionados de ver la herramienta clavada en el cuerpo de fémina.

En un riesgosa cirugía los médicos proceden a retirar el objeto pinzo penetrante, haciendo una incisión amplia explorando las estructuras anatómicas, controlan la hemorragia y reparan el tejido dañado, una vez realizado el procedimiento quirúrgico la paciente fue estabilizada y se recupera de manera satisfactoria. Los médicos realizaron una proeza, ya que la víctima estuvo por lo menos 6 horas con la hoz clavada en el cuerpo, hasta que finalmente la operaron. Los familiares expresaron su agradecimiento a los galenos del hospital Carrión.

OPERACIÓN de alto riesgo para retirar herramienta.

médicos del hospital carrión la operan

Salvan a mujer con una hoz clavada en cuerpo por 6 horas

Atención

Los cirujanos que atendieron a la paciente son Carlos Canahualpa Martínez, Alfredo Vargas Durand y el médico residente Arturo Tanta.