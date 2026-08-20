Los pobladores de Pariahuanca, irrumpieron ayer en la sesión de concejo municipal, que se realizaba en la sala de sesiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Allí se encadenaron para exigir que se concluya con el techo de la obra de grass sintético que ejecutó la MPH.

Este no fue el único pedido, también estaban los pobladores de Uñas Bajo, donde las calles lucen levantadas y llenas de polvo y huecos porque no inicia la ansiada obra de la pavimentación integral.

RECLAMOS. “Nosotros estamos exigiendo que se concluya el techo del grass sintético en Pariahuanca por más de un millón de soles, estamos pidiendo que se inicie el proyecto, para el cual se comprometió el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba”, dijo el Mario Torres Mantari, secretario del proyecto.

Fernando Vilca, dirigente del jirón El Sol en Uñas, manifestó que hace 20 días acudió al sector de Uñas Bajo, la gerente de obras recorrió las calles cerradas, donde se habían ejecutado las obras de agua y desagüe y se comprometió al inicio de las obras pero hasta el momento no empiezan.

“En Uñas Bajo los niños no pueden salir, hemos tenido accidentes, hay lugares donde han colocado maderas porque el acceso a las viviendas está cerrado, como dirigente ya no sabemos que responder a los vecinos”, reclamó Fernando Vilca.

La obra se ejecutará con los del Programa Mi Vivienda que ya fueron transferidos, acotó. La primera piedra fue colocada el 16 de febrero y tenía que ejecutarse en 4 meses, concluyó. El gerente municipal Joshelim Meza, indicó que la obra no se inicia porque falta la firma de una adenda adicional.